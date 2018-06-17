Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. 

17 Haziran 2018 Pazar 11:43
Otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Darıca Mahallesi Elbistan yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Ramazan Dibek (29) idaresindeki 35 DB 6078 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. 
Otomobilin takla attıktan sonra ters döndüğü kazada, sürücü Ramazan Dibek (29) ile araçta bulunan Yücel Çınar ( 28) , Ayşe Emir (31 ),Sirel Yıldırım (27) ile Zeliha Nakış (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAkçadağKazaYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Hava parçalı bulutlu...
Hava parçalı bulutlu...
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim