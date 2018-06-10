Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

Otomobil istinat duvarına çarptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 

Otomobil istinat duvarına çarptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 

10 Haziran 2018 Pazar 10:04
Otomobil istinat duvarına çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza Akçadağ ilçesine bağlı Duruluova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Fatih Temel idaresindeki 68 BY 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi bölgede seçim gezisinden dönen MHP Malatya Milletvekili adayı Dr. Adil Zereyli tarafından yapılan sürücü daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitre fiyatı bu sene ne kadar?
Fitre fiyatı bu sene ne kadar?
Narmikan İçme Suyuna Kavuşuyor
Narmikan İçme Suyuna Kavuşuyor
Peygamber sünneti evlilik
Peygamber sünneti evlilik

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim