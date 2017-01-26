Malatya’da 1999’dan beri oto kiralama oto kiralamacılık yapan Ahmet Turan Menevşeoğlu, “Kayıt dışı oto kiralamacılarından şikâyetçiyiz. Belediyemizin veya yetkililerin bu işe el atmaları gerekiyor. Bu kayıt dışılar gitsin, belediyeden ruhsatını alsın, kaydını yaptırsın, her şey hukuki olsun öyle yapsınlar. Şu an Malatya’da 65 civarında oto kiralayıcının yaptığı gibi onlar da yapsın. Bunların vergisi, kaydı, kirası olmadığı için düşük ücretten verip aynı zamanda hak da yiyip birçok esnafın işini kesiyorlar” diye konuştu.

TERÖRİSTLERE BİLE ARAÇ KİRALAYABİLİYOR

Başka bir oto kiralama esnafı Muharrem Karlık ise, “Kanuni hiçbir şeyleri yok. Teröristlere bile araç kiralayabilirler. Bizde bir sıkıntı olduğu zaman kusurumuz neyse Emniyet gelip hesabını soruyor. Bunların ne kanun önünde ne de başka bir mercide hiçbir sorumluluğu yok. En fazla faydayı da onlar sağlıyorlar. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Bizim kasko yaptırma sorumluluğumuz varken adam kaskosuz araçları kiraya veriyor, ödemediği zaman da kavga dövüş almaya çalışıyor” sözlerine yer verdi.

MİLLİ SERVETİMİZE ZARAR

Güvenlik açısından bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Karlık, “Gayri meşru işlerde kullanabilirler araçları. Çünkü bizler daha müşteri kontağı çalıştırmadan bütün kimlik bilgilerini emniyete ulaştırıyoruz. Emniyetten sıkıntı bildirirlerse aracı vermiyoruz. Onlarda öyle bir şey yok, kim gelirse gelsin verebiliyorlar. Bir de maliyeye bildirmedikleri için KDV, çöp vergisi, tabela vergisi, hiçbirini ödemedikleri için milli servetimize de olumsuz yönde etkileri oluyor” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK