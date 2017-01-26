26 Ocak 2017 Perşembe

Oto kiralamacılar uyardı!

Malatya’da ki oto kiralamacılar kayıt dışı oto kiralayanların teröristlere bile araç verebileceklerini, hukuka uygun işlerini yapılması gerektiğini söylediler.

26 Ocak 2017 Perşembe 17:47
Oto kiralamacılar uyardı!

  Malatya’da 1999’dan beri oto kiralama oto kiralamacılık yapan Ahmet Turan Menevşeoğlu, “Kayıt dışı oto kiralamacılarından şikâyetçiyiz. Belediyemizin veya yetkililerin bu işe el atmaları gerekiyor. Bu kayıt dışılar gitsin, belediyeden ruhsatını alsın, kaydını yaptırsın, her şey hukuki olsun öyle yapsınlar. Şu an Malatya’da 65 civarında oto kiralayıcının yaptığı gibi onlar da yapsın. Bunların vergisi, kaydı, kirası olmadığı için düşük ücretten verip aynı zamanda hak da yiyip birçok esnafın işini kesiyorlar” diye konuştu.

TERÖRİSTLERE BİLE ARAÇ KİRALAYABİLİYOR
  Başka bir oto kiralama esnafı Muharrem Karlık ise, “Kanuni hiçbir şeyleri yok. Teröristlere bile araç kiralayabilirler. Bizde bir sıkıntı olduğu zaman kusurumuz neyse Emniyet gelip hesabını soruyor. Bunların ne kanun önünde ne de başka bir mercide hiçbir sorumluluğu yok. En fazla faydayı da onlar sağlıyorlar. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Bizim kasko yaptırma sorumluluğumuz varken adam kaskosuz araçları kiraya veriyor, ödemediği zaman da kavga dövüş almaya çalışıyor” sözlerine yer verdi.

MİLLİ SERVETİMİZE ZARAR
  Güvenlik açısından bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Karlık, “Gayri meşru işlerde kullanabilirler araçları. Çünkü bizler daha müşteri kontağı çalıştırmadan bütün kimlik bilgilerini emniyete ulaştırıyoruz. Emniyetten sıkıntı bildirirlerse aracı vermiyoruz. Onlarda öyle bir şey yok, kim gelirse gelsin verebiliyorlar. Bir de maliyeye bildirmedikleri için KDV, çöp vergisi, tabela vergisi, hiçbirini ödemedikleri için milli servetimize de olumsuz yönde etkileri oluyor” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya