Onun yeri hiç değişmedi

Bedensel engeline rağmen ekmek parası için sokaklarda kuruyemiş satan Battal Tagay, azmiyle de görenlerin takdirini kazanıyor. Sıtmapınarı Mahallesi'nde oturan doğuştan engelli 58 yaşındaki Battal Tagay, 29 yıl önce valilikten aldığı engelli motoru ile ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Motorlu aracını veren Vali Kutlu Aktaş’tan sonra Malatya’da bugüne kadar tam 12 vali, 4 belediye başkanı görev yaptı ama o 29 yıl boyunca aynı yerde kaldı.

HAVA ŞARTLARINA GÖRE ÇALIŞIYOR

Tagay, her yıl nisan ya da mayıs ayında hava şartlarına göre sezonu açarak çalışmaya başlıyor. Ekim ayının sonuna kadar güneşin kavurucu sıcağı altında, araçların egzoz dumanları ile tozun toprağın arasında çalışmasını sürdürüyor.

Bugüne kadar önünde satış yaptığı okulda eğitim gören binlerce çocuk mezun oldu. Mezun olanlar tahsillerine devam etti, evlenip çoluk çocuğa karıştı. O ise hala aynı yerinde ekmeğinin peşinde. Tagay’ın engelliler için tek talebi ise bakım evlerinin sayısının artması…