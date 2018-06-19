Onlar 2015'ten beri bekliyor

Hekimhanlı depremzedeler unutuldu mu?

Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları,depremde zarar tespitinin yapıldığını, evlerin incelendiğini, deprem hasar tespitinde yardım almaya hak kazanmış hak sahiplerine henüz para verilmediğini ifade etti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.12'de meydana gelen merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

DEPREM YARDIMI HENÜZ YAPILMADI

25 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen depremde evleri zarar görenlere henüz yardım yapılmadı. Konuyla ilgili Bu sabah Gazetesi'ne konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları,depremde zarar tespitinin yapıldığını, evlerin incelendiğini, deprem hasar tespitinde yardım almaya hak kazanmış hak sahiplerine henüz para verilmediğini belirterek, yetkililerin depremzedelere ödenecek parayı seçim sonrasına bıraktıklarını ifade etti. Millioğulları, evi zarar gören vatandaşların 2015 Kasım ayından beri yardım almak için beklediğini belirterek,artık gerekenler yapılmalı dedi.

2015'TEN BERİ YARDIM BEKLİYORLAR

25 kasım 2015 tarihinde Hekimhan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Hekimhanlı depremzedeler 2015 tarihinde yaşadıkları depremin zararının henüz ödenmediğini belirterek, zararın karşılanmasını istiyor. Hekimhan’da 29 Kasım 2015 Tarihinde meydana gelen depremde 744 adet konut “Ağır-yıkık derecede” hasarlı,2.991 adet konut “Az derece hasarlı-hasarsız” olarak tespit edilmişti. Depremde evi zarar gören vatandaşlar, seçim sonrası ödenecek denilen deprem yardımının ödenmesini bekliyor.

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