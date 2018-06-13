Olay intihar soruşturuluyor

OLAY ŞÖYLE GELİŞMİŞTİ

Kuyulu Mahallesi’nde mahalle muhtarı Mevlüt Ürün, silahla Şadiye Özer ve Cumali Çoban’ı yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, zanlı kısa süre sonra yakalandı. Elinde hafif yara bulunan muhtar Ürün, bir jandarma görevlisi nezaretinde rapor için araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İddiaya göre bu sırada muhtar silahını çekerek başına ateş etti. Durumu ağır olan muhtar, hemen Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Haziran 2018 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Kuyulu mahallesinde meydana gelen (1) vatandaşımızın hayatını kaybettiği (2) vatandaşımızın yaralandığı ateşli silahla yaralama ve intihar olayı ile ilgili olarak, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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