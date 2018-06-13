Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93907
ALTIN
193.565
DOLAR
4.6424
STERLİN
6.2041
EURO
5.4656

Olay intihar soruşturuluyor

Malatya'da iki kişiyi silahla yaralayan muhtar, hastaneye götürüldüğü sırada silahla intihar etmiş ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Malatya İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

Olay intihar soruşturuluyor

Malatya'da iki kişiyi silahla yaralayan muhtar, hastaneye götürüldüğü sırada silahla intihar etmiş ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Malatya İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:41
Olay intihar soruşturuluyor

OLAY ŞÖYLE GELİŞMİŞTİ            

Kuyulu Mahallesi’nde mahalle muhtarı Mevlüt Ürün, silahla Şadiye Özer ve Cumali Çoban’ı yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, zanlı kısa süre sonra yakalandı. Elinde hafif yara bulunan muhtar Ürün, bir jandarma görevlisi nezaretinde rapor için araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İddiaya göre bu sırada muhtar silahını çekerek başına ateş etti. Durumu ağır olan muhtar, hemen Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Haziran 2018 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Kuyulu mahallesinde meydana gelen (1) vatandaşımızın hayatını kaybettiği (2) vatandaşımızın yaralandığı ateşli silahla yaralama ve intihar olayı ile ilgili olarak, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIntiharSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda yağış uyarısı
Bayramda yağış uyarısı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Yaşlı kadına motosiklet çarptı...
Yaşlı kadına motosiklet çarptı...

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim