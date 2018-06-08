Narmikan İçme Suyuna Kavuşuyor

Çalışmalardan memnuniyetlerini ifade ederek sözlerine başlayan Muhtar Nurhayat Eren, “MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalarla bizlere su getiriyor. Mahallemize, Özel İdare zamanında keson kuyu açılmıştı. MASKİ Genel Müdürlüğü yedek bir kuyu daha açtı. Şu anda 4.700 metrelik içme suyu şebeke hattı inşa ediliyor. Suyu bize ulaştırmak için çok çalışıyorlar. Mahallemizde bir dere var. İçme suyu şebeke hattı bu dereden geçiyor. MASKİ personeli yaklaşık 1 aydır bu bölgede çok zor şartlarda çalışıyor. Yapılan çalışmalarda sağlam ve modern borular kullanarak içme suyu altyapısı inşa ediyorlar. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürümüze, MASKİ çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

4 BİN 700 METRELİK İÇME SUYU HATTI

Malatya’nın her noktasına ulaşarak altyapı yenileme çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez ilçeler ve diğer 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Arguvan İlçesi Narmikan Mahallesi’nde başlayan içme suyu hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Ertan Mumcu, “Narmikan Mahallemize 4 bin 700 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mahalle halkı içme suyuna kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

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