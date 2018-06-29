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Mustafa Karmış rekora koşuyor

Malatya’da emekli din görevlisi Mustafa Karmış, şimdiye kadar 37 kez hac ve 50 kez Umre’ye giderek adeta rekor kırdı. 

Mustafa Karmış rekora koşuyor

Malatya’da emekli din görevlisi Mustafa Karmış, şimdiye kadar 37 kez hac ve 50 kez Umre’ye giderek adeta rekor kırdı. 

29 Haziran 2018 Cuma 18:48
Mustafa Karmış rekora koşuyor

1977 yılından beri Hac ve Umre seferleri yapan Mustafa Karmış, yıllardır kutsal yolculukta organizatörlük, rehberlik yaparak insanların dualarını alıyor. Her yıl temsilciliğini yaptığı acente Diyanet İşleri Başkanlığı kotalı resmi hac organizesi yapıp, direkt Malatya’dan Suudi Arabistan’a uçakla Hac farizası için vatandaşları götürüyor. Mustafa Karmış, bu yıl da ilk hac kafilesini 17 Temmuz’da Malatya’dan direkt Suudi Arabistan’a götürmeyi planlıyor. 
Mustafa Karmış, kendisinin gerek din görevlisi olduğu zaman ve gerekse emekli olduktan sonra toplam 37 kez Hac ve 50 civarında da Umre için Suudi Arabistan’a gittiğini ifade edip, birçok kitapları da bulunduğunu vurguladı. 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Karmış, din görevlisi olarak 27 yıl 4 ay Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade etti. Karmış, 2005 yılından beri ise özel Hac ve Umre organizasyonları temsilciliğini yaptığı şirket kanalıyla birçok kişinin Suudi Arabistan’a gerek Hac ve gerekse Umre için götürdüğünü belirtti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHacUmreMustafa Karmış
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