Muhtar 2 kişiyi vurdu, sonrada intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkan tartışmada mahalle muhtarı Mevlüt Ürün, silahla Şadiye Özer ve Cumali Çoban’ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, zanlı kısa süre sonra yakalandı. Elinde hafif yara bulunan muhtar Ürün, bir jandarma görevlisi nezaretinde rapor için araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İddiaya göre bu sırada muhtar üzerinde sakladığı silahını çekerek başına ateş etti. Ağır yaralanan muhtar hemen Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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