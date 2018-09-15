‘Miray’ı ecel değil, ihmal öldürdü’

BUSABAH’a yaptığı açıklamada bulunan Miray Korkmaz’ın dedesi Hasan Korkmaz, torunumu ecel değil, ihmal öldürdü’ dedi. Miray Korkmaz’ın cenazesi Malatya Büyükşehir Belediye Mezarlığı’nda cuma namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 5 yaşındaki Miray Korkmaz uyum eğitimi kapsamında bir hafta önce anaokuluna başladığı öğrenildi.

İlköğretim okulunda İngilizce öğretmeni olan annesi Güler Korkmaz ile birlikte okula gelen minik Miray, annesi ve diğer öğrenci velileri ile birlikte kapı önünde beklerken Miray’ın kaybolduğunu fark etmesi üzerine görevliler ile birlikte yapılan aramada binanın bodrum katında bulunan havuz için cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Miray Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.

“Canım kalk hayatımızı aldılar kalk gidelim

Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazına Miray Korkmaz’ın babası sınıf öğretmeni Murat Korkmaz annesi Güler Korkmaz ile ve yakınları katıldı.

Cenazede ağıtlar yakan anne Güler Korkmaz, “Canım kalk hayatımızı aldılar kalk gidelim” diye ağıtta bulundu. Baba Murat Korkmaz ise yakınları tarafından sakinleştirildi. BUSABAH’a açıklamada bulunan Miray’ın dedesi Hasan Korkmaz torunumu ecel değil, ihmal öldürdü. Okula havuz yapılıyor önlem yok. Bu okula nasıl ruhsat verildi. Ruhsat verende bu okulu açanlarda iki cihanda da şikayetçi olacağım. Torunum dünyalar tatlısı bir kızdı. Şimdi kim ne hesap verecek” diye konuştu.Murat-Güler çiftinin Miray (5) ve Elçin (2) isminde iki çocuğu olduğu öğrenildi.