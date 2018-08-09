MIHLIDUT MODERNLEŞTİ

Fahri Kayahan bölgesindeki bulanan ve Yüzakı Caddesi’ne bağlanan 1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddesi’ni etap etap yapan Büyükşehir Belediyesi bu yıl 1 kilometrelik bölümde düzenleme çalışmaları yaptı. Geriye kalan 800 metrelik bölümde ilk olarak genişletme çalışmaları yapacak olan Büyükşehir hemen devamında düzenleme çalışmaları yapacak.Mıhlıdut’ta 1 kilometrelik bölümde üstyapı çalışmaları kapsamında çift taraflı yollar, kaldırımlar, 2.3 metre genişliğinde otopark, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları, dekoratif aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.Kavşak ve trafik sinyalizasyon sisteminin de kurulduğu cadde de bazı küçük düzenlemeler ve ince işler yapılacak.

MALATYA YENİ PRESTİJ CADDESİ KAZANDI

Mıhlıdut Caddesi’nin resmiyette sokak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mıhlıdut’un cadde görevi gördüğünü söyledi.Düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini vurgulayan Başkan Polat, “Fahri Kayahan Bulvarı ile başlayan caddemiz Yüz akı caddemizle birleşiyor. 1.8 kilometre uzunluğundaki caddemizin 1 kilometrelik bölümünde hem altyapı hem de üstyapı çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları çok kısa sürede yaptık. Ferah yollar, geniş kaldırımlar, otoparklar ve bisiklet yolları ile Malatya yeni prestij caddesi kazandı” diye konuştu.

ALIŞVERİŞ KOLAY OLUYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler. Mıhlıdut’un modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, “Caddemizde düzenleme çalışmaları bitmek üzere yapılan kavşak, getirilen düzenlemeler caddemizi güzel bir görünüme kavuşturdu. Yapılan otopark çalışması en önemlilerinden birisi. Alışveriş kolay oluyor. Mıhlıdut Caddemiz düzenlemesi yapılan Gülay Caddemizle de birleşiyor. Bisiklet yolları çocuklarımız için önemli. Hoşça vakit geçiriyorlar. Tamamı bittiğinde daha güzel olacak. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dediler. (Bülten)