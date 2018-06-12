Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95164
ALTIN
190.391
DOLAR
4.5572
STERLİN
6.0894
EURO
5.3740

Meslekler değişiyor

Bilinen bazı meslekler kaybolurken, sadece beş yıl önce kimsenin aklına gelmeyen işler hayatımızda yerini almaya başladı.

Meslekler değişiyor

Bilinen bazı meslekler kaybolurken, sadece beş yıl önce kimsenin aklına gelmeyen işler hayatımızda yerini almaya başladı.

12 Haziran 2018 Salı 10:58
Meslekler değişiyor

Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, önemli tavsiyelerde bulundu. ‘Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?’ sorusunun; çalışma koşulları, çalışma olanakları, yetkinlikler, kariyer olanakları ve mesleğin geleceği şeklinde beş başlık altında değerlendiren Çokay, kişinin kendisini tanıyarak meslek seçmesini tavsiye etti.

Süleyman Çokay, bilinen mesleklerin dışında iş imkanının çok fazla olduğu bölümlerden bahsederek joker meslekleri; Optisyenlik, tasarım animasyon, bilgisayar programcılığı, uçak teknolojisi, sivil havacılık, odyometri, deniz ulaştırma, gemi makine, grafik tasarımı, iç mekan tasarımı, biyomedikal cihaz teknolojisi, aşçılık, anestezi, acil yardım, çocuk gelişimi, marina ve yat işletmeciliği olarak sıraladı.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ:

- Etik bilgisayar korsanı
- Sigorta uzmanı
- Gıda kimyageri
- Epidemiyolog
- Kullanıcı arayüzü mühendisi
- Dental hijyenist
- Sonografi uzmanı
- Fizyoterapist
- Bilgi teknolojileri yöneticisi
- Yazılım geliştiricisi
- Yönetim danışmanı
- Sağlık servisleri yöneticisi
- Hemşirelik
- Uygulama geliştiricisi
- Pazar araştırma analisti
- Ağız ve hijyen uzmanı
- Operasyon araştırma analisti

İHA- Haber Merkezi

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMesleklerSüleyman çokay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat Doğal Yaşam Alanında inceleme yaptı
Polat Doğal Yaşam Alanında inceleme yaptı
“Allah her daim bizimle beraberdir"
“Allah her daim bizimle beraberdir"
Malatya bayrama hazır
Malatya bayrama hazır

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim