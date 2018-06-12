Meslekler değişiyor

Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, önemli tavsiyelerde bulundu. ‘Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?’ sorusunun; çalışma koşulları, çalışma olanakları, yetkinlikler, kariyer olanakları ve mesleğin geleceği şeklinde beş başlık altında değerlendiren Çokay, kişinin kendisini tanıyarak meslek seçmesini tavsiye etti.

Süleyman Çokay, bilinen mesleklerin dışında iş imkanının çok fazla olduğu bölümlerden bahsederek joker meslekleri; Optisyenlik, tasarım animasyon, bilgisayar programcılığı, uçak teknolojisi, sivil havacılık, odyometri, deniz ulaştırma, gemi makine, grafik tasarımı, iç mekan tasarımı, biyomedikal cihaz teknolojisi, aşçılık, anestezi, acil yardım, çocuk gelişimi, marina ve yat işletmeciliği olarak sıraladı.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ:

- Etik bilgisayar korsanı

- Sigorta uzmanı

- Gıda kimyageri

- Epidemiyolog

- Kullanıcı arayüzü mühendisi

- Dental hijyenist

- Sonografi uzmanı

- Fizyoterapist

- Bilgi teknolojileri yöneticisi

- Yazılım geliştiricisi

- Yönetim danışmanı

- Sağlık servisleri yöneticisi

- Hemşirelik

- Uygulama geliştiricisi

- Pazar araştırma analisti

- Ağız ve hijyen uzmanı

- Operasyon araştırma analisti

İHA- Haber Merkezi