Bu sene çok da yoğunluk yaşayamayan Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (MAŞTİ) genellikle asker uğurlama dönemlerinde, bayram tatilleri gibi dönemlerde ve bir de öğrencilerin ders başı yaptığı dönemlerde hareketlilik yaşanıyor. Bu anlamda sömestr tatilinin bitmesiyle birlikte otogarda hareketlilikler yaşanmaya da başladı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ

Özellikle İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin bu dönemde il dışından geldiklerini belirten otobüs firmaları bilet satış yetkilileri, binlerce öğrencinin 2 hafta içerisinde Malatya’ya döneceğini ve bu sayede iş yapabileceklerini kaydettiler.

Ailelerin de sömestr tatilini fırsat bilip il dışına gittiğini söyleyen bilet satış yetkilileri, otogarda onların da yoğunluk oluşturduğunu söyleyerek, Malatya’dan başka illere giden ailelerin ve öğrencilerin de şu sıralar MAŞTİ’de hareketliliğe vesile olduklarını ifade ettiler.

MEMLEKETTEN DÖNDÜM

Adana’dan Malatya’ya geldiğini söyleyen öğrencilerden Hasan Söğütçü, “İnönü Üniversitesi’nde eğitim görüyorum. Bütünleme sınavlarından sonra memlekete gittim. Şimdi de geri döndüm.MAŞTİ’de çok yoğunluk yok. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde daha fazla yoğunluğun olduğu söyleniyor” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK