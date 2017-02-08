08 Şubat 2017 Çarşamba

MAŞTİ’de öğrenci hareketliliği

Sömestr tatilinin bitmesiyle birlikte MAŞTİ’de de hareketlilik başladı. Tatilde il dışına çıkan aileler ve üniversite öğrencileri şehirlerarası otobüslerde yoğunluk oluşturdu.

07 Şubat 2017 Salı 10:29
MAŞTİ’de öğrenci hareketliliği

  Bu sene çok da yoğunluk yaşayamayan Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (MAŞTİ) genellikle asker uğurlama dönemlerinde, bayram tatilleri gibi dönemlerde ve bir de öğrencilerin ders başı yaptığı dönemlerde hareketlilik yaşanıyor. Bu anlamda sömestr tatilinin bitmesiyle birlikte otogarda hareketlilikler yaşanmaya da başladı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ
  Özellikle İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin bu dönemde il dışından geldiklerini belirten otobüs firmaları bilet satış yetkilileri, binlerce öğrencinin 2 hafta içerisinde Malatya’ya döneceğini ve bu sayede iş yapabileceklerini kaydettiler.
  Ailelerin de sömestr tatilini fırsat bilip il dışına gittiğini söyleyen bilet satış yetkilileri, otogarda onların da yoğunluk oluşturduğunu söyleyerek, Malatya’dan başka illere giden ailelerin ve öğrencilerin de şu sıralar MAŞTİ’de hareketliliğe vesile olduklarını ifade ettiler.

MEMLEKETTEN DÖNDÜM
  Adana’dan Malatya’ya geldiğini söyleyen öğrencilerden Hasan Söğütçü, “İnönü Üniversitesi’nde eğitim görüyorum. Bütünleme sınavlarından sonra memlekete gittim. Şimdi de geri döndüm.MAŞTİ’de çok yoğunluk yok. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde daha fazla yoğunluğun olduğu söyleniyor” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK
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