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Mardinli çocuklar Malatya’da misafir edildi

Malatya Kent Konseyi Mardin'den gelen 25 öğrenciye Malatya'yı tanıttı, gezdirdi. Kent Konseyi tarafından organize edilen 3 günlük gezide Malatya’nın tarihi, kültürel yerleri, yöresel lezzetleri ve birçok özelliği tanıtıldı.

Mardinli çocuklar Malatya’da misafir edildi

Malatya Kent Konseyi Mardin'den gelen 25 öğrenciye Malatya'yı tanıttı, gezdirdi. Kent Konseyi tarafından organize edilen 3 günlük gezide Malatya’nın tarihi, kültürel yerleri, yöresel lezzetleri ve birçok özelliği tanıtıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:10
Mardinli çocuklar Malatya’da misafir edildi

Öğrenciler 3 günlük süre zarfında Sanat Sokağı, Orduzu Pınarbaşı, Tabiat Parkı,  Aslantepe Höyüğü, Battalgazi İlçesi, Sultan Suyu Harası, Levent Vadisi, Kayısı Pazarı gibi birçok yeri gezme fırsatı buldu. Gezilerin yanında tiyatro gösterimleri, tekne turları trafik parkı gibi bir takım etkinlikler ile keyif dolu anlar yaşadılar.

MARDİN’İ UNUTTURAN GEZİ

Gezide Malatya mutfağına hayran kalan Mardinli çocuklar; Malatya mutfağının Mardin mutfağına benzediğini, içli köfte, kömbe gibi yöresel Malatya yemeklerini çok sevdiklerini, burada olmaktan çok mutlu olduklarını hatta geldikleri şehir olan Mardin’i unuttuklarını, bir kez daha Malatya'ya gelmek istediklerini ifade ettiler.

Program sonunda açıklama yapan Koordinatör Yeşim Keskin "Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından 25 öğrenci ile bugün Malatya'ya geldik öğrencilerimiz yardıma muhtaç ailelerin çocukları ve daha önce bu çocukların il dışına çıkma fırsatı elde edemediler” dedi.

Keskin, Malatya mutfağını ekipçe çok beğendiklerini, Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerini, Sanat Sokağı’nı ve Trafik Eğitim Parkı’nı gezdiklerini ifade ederek Sultansuyu Harası’nda çocukların ata bindiğini ve çocukların çok eğlendiğini belirtti.

Keskin, "Bize karşı olan tutumlarından, misafirperverliğinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyoruz” dedi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 31.07.2018 11:14
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25 öğrenciKent KonseyiMalatyaMardin
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