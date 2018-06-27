Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94303
ALTIN
187.562
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.1306
EURO
5.4088

Mali tatil başlıyor

Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor. 20 Temmuz’da sona erecek tatil süresince yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler hatırlatıldı.

Mali tatil başlıyor

Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor. 20 Temmuz’da sona erecek tatil süresince yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler hatırlatıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:49
Mali tatil başlıyor

Yapılan açıklamada, “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren mali tatil uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir. Kanuna göre, bu tarihler arasına rastlayan kanuni ve idari süreler, mali tatilin bitiminden itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. Bu kapsamda 3 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27 Temmuz tarihine kadar, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş kabul edilecektir. Ayrıca, resmi işyeri işverenlerince, 15 Mayıs 2018 – 14 Haziran 2018 dönemine ait prim tutarlarının, son ödeme tarihi olan 16 Temmuz 2018 tarihinin, mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 27 Temmuz 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir” denildi.

Ayrıca mali tatil süresince mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç, inceleme amacıyla defter ve belgelerin talep edilemeyeceği, mükellef iş yerinde incelemeye başlanamayacağı açıklaması yapıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mali TatilKanuni Ve Idari Yüklümlülükler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor
Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor
Sıcaklık artmaya devam ediyor
Sıcaklık artmaya devam ediyor
En çok kaza temmuzda oluyor
En çok kaza temmuzda oluyor

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim