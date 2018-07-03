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Malatyalı doktor Nemrut dağından düşerek yaralandı

Ailesiyle birlikte çıktığı Nemrut Dağı'nda düşerek yaralanan doktor, bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. 

Malatyalı doktor Nemrut dağından düşerek yaralandı

Ailesiyle birlikte çıktığı Nemrut Dağı'nda düşerek yaralanan doktor, bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. 

03 Temmuz 2018 Salı 17:30
Malatyalı doktor Nemrut dağından düşerek yaralandı

Edinilen bilgiye göre Antalya’da yaşayan ve özel bir hastanede görev yapan Doktor Sadık Özen (84), tatil için geldiği Malatya’nın Darende ilçesinde doktor olan kızı ve damadı ile birlikte Nemrut Dağı'na çıktı. Burada talihsiz bir kaza sonrası düşerek yaralanan Özen için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kısa süre sonra bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter ile alınan yaralı, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 
Kalça kemiğinde kırık olduğu öğrenilen ve ameliyata alınan Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Darende doğumlu olan Doktor Sadık Özen, Malatya Kayısı Festivalini başlatan ilk komite başkanı olarak da biliniyor. Yine İnönü Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Derneği başkanlığını da yapan Özen’in, Malatya’da hastane başhekimliği de yaptığı belirtildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYaralıDoktorSadık özen
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