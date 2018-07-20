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 Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

 Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:52
 Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 26 SZ 505 plakalı otomobil, S.Ö. idaresindeki 44 KS 154 plakalı otomobille kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Zeynep K. ile Saadet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTrafik KazasıYaralandıOtomobil
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