 Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 26 SZ 505 plakalı otomobil, S.Ö. idaresindeki 44 KS 154 plakalı otomobille kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Zeynep K. ile Saadet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com