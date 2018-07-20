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MALATYA’DA DOMATES GÜVESİ!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, domates güvesi ile ilgili uyarı içerikli bir açıklama yaptı. Açıklamada, domates güvesinin Malatya’da önemli oranda zarara yol açtığı ifade edildi.

MALATYA’DA DOMATES GÜVESİ!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, domates güvesi ile ilgili uyarı içerikli bir açıklama yaptı. Açıklamada, domates güvesinin Malatya’da önemli oranda zarara yol açtığı ifade edildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:04
MALATYA’DA DOMATES GÜVESİ!

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Domates güvesi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 2009 yılından itibaren görülmeye başlamış ve bütün bölgelere hızla yayılarak 2010 yılından itibaren ülkemizin her tarafında görülmüştür.İl Müdürlüğümüzce yapılan sürvey çalışmalarında bu zararlının ilimizde domates bitkisinde önemli oranda zarar verdiği belirlenmiştir. Bu zararlı ile mücadele yapılmadığı takdirde zararlının yoğunluğuna göre domateslerde ortalama yüzde 30-100 oranında zarar meydana gelmektedir.

ZARAR ŞEKLİ

Yumurtadan çıkan larva, bitkinin büyüme uçlarında, yaprak, meyve, sap ve gövdede galeriler açarak beslenir. Yaprakta açtığı galeriler, geniş şeffaf boşluklar şeklindedir. Bu galeriler daha sonra kahverengiye dönüşerek kurur. Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkteki pislikleri görülmektedir.

Domates güvesi, domateslerin kurtlanarak pazar değerinin kaybolmasına sebep olur ve meyvede açılan galerilere sekonder mikroorganizmaların yerleşmesiyle çürümeler meydana gelir.

BULAŞMA ŞEKİLLERİ

Zararlı, bulaşık domates meyveleri, domates fideleri, taşıma materyalleri (kasa, kutu vb) ve nakliye araçları ile taşınabilmektedir.

KÜLTÜREL TEDBİRLER

-Dikeceğimiz fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmeli.
-Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkiler üretim alanından uzaklaştırılıp imha edilmeli.
 -Hasat sonrası tarlada kalan zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmeli.
-Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek yabancı otlarla mücadele edilmeli.
-Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yetiştirilmesi) yapılmalı.
-Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı, yetiştirme tekniğine uygun gübreleme ve sulama yapılmalı.
-Seradaki giriş ve havalandırma açıklıkları zararlının giremeyeceği incelikteki tül ile kapatılması gerekmektedir.

KİMYASAL MÜCADELE

Domates güvesi ile ilaçlı mücadele yapabilmek için üreticilerimizin Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek kullanacağı domates güvesi ilaçlarını reçete ile almaları gerekmektedir.

Tüm üreticilerimizin bu zararlı ile mücadeleyi aksatmadan yapmaları kaliteli ve kârlı domates üretimi için son derece önemlidir.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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