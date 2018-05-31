Malatya Yeşile Bürünüyor

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Beydağı’nda yetişen ormanlık alanda incelemelerde bulundu. Çam ağaçlarının 2 metreye yaklaştığı ve ileriki yıllarda Malatya’nın değişik yörelerinde de gözle görülür hale geleceği ormanlık alan çalışmaları hakkında bilgiler veren Kalaylı, önemli açıklamalarda bulundu.

BEYDAĞI YEŞİLKUŞAK AĞAÇLANDIRMASI

Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “Ülkemizde 2008-2012 yıllan arasında 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde, 1 Kasım 2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Başbakanlığın 2007/28 sayılı genelgesi ile ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluştan, silahlı kuvvetler, belediyeler, odalar, meslek kuruluşları ve gönüllü kuruluşlara ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kapsamında görevler verilmiş, ağaçlandırma ve erozyon kontrol seferberliği başlatılmıştır. Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Malatya için oldukça önem arz eden ve şehrin görüntüsünü oluşturan Beydağlarında ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla Malatya Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi revize edilerek 888 ha olan proje Jandarma Alay Komutanlığı arazisine ve etrafındaki sahalarda eklenerek toplamda bin 100 ha alanda ağaçlandırma yapılması planlanmıştır. Beydağı’nın yeşillenmesi her zaman Malatya’nın rüyası ve özlemi olmuştur. Beydağı yüzyıllardır süren yangın, açma ve erozyon nedeniyle hem bitki örtüsünü hem de toprağını kaybetmiştir. Ayrıca yüzeye yakın ve kısmen yüzeyde yatay kaya tabakası bulunmaktadır. Bu durum Beydağ’ının ağaçlandırılmasında önemli teknik sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Beydağı’nın ağaçlandırılmasında farklı bir teknik uygulanmıştır” sözlerini kaydetti.

Dikim çukurları oluşturduklarını ifade eden Yakup Kalaylı, “Ağaçlandırmanın önünde engel olan yatay ve sert tabakanın paletli ekskavatörler ile -120 cm derinliğinde ve 100 cm genişliğinde kırılarak dikim çukurları oluşturulmuştur. Açılan bu çukurlara yüzeyde bulunan toprak doldurularak çukurlar dikime hazır hale getirilmiştir. Bu şekilde 2009 yılında toplam 50 bin adet (200 ha alanda) fidan dikim çukurları hazırlanarak, hazırlanan dikim çukurlarının tamamının fidan dikimleri bitirilmiştir” dedi.

2010’DA 138 BİN FİDAN DİKİLDİ

2010 yılında yapılan çalışmalar hakkında konuşan Kalaylı, “2010 yılında Beydağlarının Ağaçlandırma Projesine daha da hız verilerek kalan kısımları ve Malatya-Elazığ Karayolu çevresini kapsayarak İnönü Üniversitesine kadar olan sahalarda aynı ağaçlandırma metotları kullanılarak çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda gerek ihale yoluyla gerekse Malatya Valiliğine ait iş makineleri ile birlikte 160 bin adet (750 ha alanda) fidan dikim çukuru hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan dikim çukurlarından 138 bin adedinin dikimleri tamamlanmıştır. Yine Beydağları mevkiinde bulunan İnderesi’nde 87,6 kilometre ekskavatör ile toprak işlemesi yapılmış ve fidan dikim yapılmıştır” ifadelerinde bulundu.

2011 yılında yapılan çalışmaları da anlatan Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “Beydağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında 110 bin adet (140 ha) fidanla hazırlanan sahanın hemen hemen tamamının fidan dikimleri bitirilmiş olup dikilen fidanlar türler itibari i leşedir, karaçam, servi, ardıç, mahlep, badem ve akasyadır. Tesis edilen sahanın tamamı dikenli tel çit ihatası ile çevrilerek korunmaya alınmıştır. Bunun yanında yine kurumumuzdaki kadrolu bekçiler (işçi) ve ilgili köy tüzel kişiliği tarafından korunmaktadır. Ayrıca bütün bu çalışmaların yanında fidan gelişiminde başarıyı artırmak amacıyla oldukça gelişmiş bir sulama sistemi kurulmuştur. Bu sulama sistemi içerisinde 3 adet 150 tonluk sulama havuzu ile mevcut fidan sıralarına sulama sistemi tesis edilmiştir” sözlerine yer verdi.

2012, 2013, 2014

2012 yılında yapılan çalışmaları söyleyen Kalaylı, “Beydağı Ağaçlandırma Projesinde fidan dikim çalışmalarının yüzde 95’nin bitirildiği ve sahanın dikiminin tamamlanan bölümlerinde 2012 yılı sonbaharında yapılan başarı tespitlerinde başarı oranının yüzde 90 olduğu teknik elemanlarca tespit edilmiştir. Ayrıca 2 bin adet (10 Ha alanda) aşılı Badem fidanları da dikilmiştir. Tesis edilen sulama sistemi ile fidanların sulanması işi ve diğer fidan bakım işleri devam ettirilmektedir. 2012 sonbaharında yeni tesis edilen alanlara 28 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir” diyerek 2013 ve 2014 yılında yapılan çalışmaları da şöyle sıraladı:

“Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ilimizi ziyareti ile Beydağı Ağaçlandırma Projesinde 2. Etap çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda 2013 yılı ilkbaharında Çamurlu Köyü mevkii, İnönü Üniversitesi civarı, Orduzu Beldesi ve Konak Mahallesi mevkilerinde toplam 500 hektar alanda, 349 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Beydağı Sahasına proje kapsamında 20 bin adet, tamamlama ve başarı oranının yükseltilmesi amacıyla 4 bin adet fidan dikimi yapılmıştır. İlkbahar bakım sezonunda ot alma çapalama işleri yapılmıştır.

MALİYETİ 6 MİLYON TL

2014 Yılı İlkbahar Fidan Dikimi sezonunda Beydağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında yeni tesis olarak 2 bin adet fidan dikimi yapılmıştır. Ayrıca Beydağı Ağaçlandırma Projesinde 2. Etap çalışmaları kapsamında 2014 yılı ilkbaharında İnönü Üniversitesi civarı, Orduzu-Pınarbaşı ve Bulgurlu mevkilerinde toplam 70 hektar alanda, 150 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Projenin maliyeti 6 milyon 750 bin TL’dir. Sulama projesi için 2 kilometre enerji nakil hattı, 1 adet su toplama kuyusu, 1 adet sondaj çalışması, 4 adet havuz, 13.2 kilometre çelik boru döşenmesi yapılmıştır. Bu proje kapsamında dikilen fidanların yüzde 90 oranında tuttuğu tespit edilmiştir.”

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