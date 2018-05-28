Malatya'ya yağış uyarısı

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, Adıyaman ve Malatya'da güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Yağışların yer yer kuvvetli ve dolu şeklinde olabileceğinin tahmin edildiğini aktaran merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

busabahmalatya.com