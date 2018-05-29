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Malatya'ya sağanak yağmur

Malatya'da hafif lokal sağanak yağış bekleniyor.

Malatya'ya sağanak yağmur

Malatya'da hafif lokal sağanak yağış bekleniyor.

29 Mayıs 2018 Salı 10:31
Malatya'ya sağanak yağmur

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya için yağmur uyarısı yaparak, “Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya'da akşam saatlerine kadar hafif lokal sağanak yağışlı, daha sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman ve Tunceli'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı, Bingöl'de ise parçalı çok bulutlu geçmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamaya göre, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak. Malatya'da bugün hava sıcaklığı 21 derece olacak ve kentte sağanak yağış da bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHavaYağış
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