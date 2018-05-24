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Malatya'nın lezzetleri menülerin vazgeçilmezi

Malatya'da görüntüsü ve lezzeti ile tadına bakılması tavsiye edilen 15 yöresel lezzet, Ramazan aylarında ise tarihi restoran ve lokantaların iftar menülerini oldukça zenginleştiriyor. Vazgeçilemeyen tatlar arasında yer alıyor. 

Malatya'nın lezzetleri menülerin vazgeçilmezi

Malatya'da görüntüsü ve lezzeti ile tadına bakılması tavsiye edilen 15 yöresel lezzet, Ramazan aylarında ise tarihi restoran ve lokantaların iftar menülerini oldukça zenginleştiriyor. Vazgeçilemeyen tatlar arasında yer alıyor. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:01
Malatya'nın lezzetleri menülerin vazgeçilmezi

Malatya'da restoranlarda yapılan 15 yöresel lezzet iftar vaktinde hizmet veren restoran, lokantaların müşterilerine zengin menü sunması imkanını tanıyor. 
Malatya'nın yanı sıra çevre illerin kültürlerinin de yansıdığı yemekler arasında kağıt kebap, patlıcan tava, gereli kebap, patlıcan parmak kebabı, güveç, tereyağlı domatesli kebap, tandır kebabı, kaburga dolma ve kuzu dolma,Malatya tava, sac kavurma, iç pilavı, patlıcan oturtma, kuzu inci ve erişte pilavı yer alıyor. Yapımı oldukça meşakkatli olan yemekler görünümü ve tadıyla da dışarıdan gelen her insanın tadına bakması gereken yemekler arasında yer alıyor. 

Tarihi fırınlarda meşe ile 12 saatte pişiriliyor 
Yemeklerden çoğu ise meşe odunu ateşinde 12 saat süren pişirmenin ardından insanların damak zevkine sunuluyor. Tarihi restoran işletmecisi Zeki Saygı, yemeklerdeki lezzetin sırrını odun ateşinin yanı sıra ustaların marifetine de bağlayarak, yapılan yemeklerin gurmeler tarafından herkese de tavsiye edildiğini kaydetti. 

Kurtuluş Savaşı yöresel mutfağı etkiledi 
İşletmeci Saygı, yöre lezzetlerinin ortaya çıkmasında bölgede günümüze kadar yaşayan medeniyetler kadar İstiklal Savaşı'ndaki yokluk yıllarının da etkili olduğunu vurguladı. Yokluk dönemindeki üzüm, kiraz ve fasulye yaprağından yapılan yemeklerin günümüze kadar ulaştığını anlatan Saygı, “Malatya’nın yemek kültürü sadece Malatyamızın değil, Türkiye çapında nadide bir yeri var. Çok eşsiz ve lezzetli bir yemek kültürümüz var. Bunun yanında çok zengin bir lokantamız var. Hem lezzete dayalı hem de çok kültürlü yemek servisimiz var. Burada çok medeniyet yaşadı ve bu millet İstiklal Harbini gördü. Onda dolayı ise etsiz vejetaryen, yapraktan yapılan yemekler var. Mesela dut yaprağından, üzüm yaprağından, fasulye yaprağından, kiraz yaprağından etsiz vejetaryen ev yemeklerimiz vardır” dedi. 

"Eşsiz fırın yemekleri var” 
Malatya’nın et ve sebze yemekleri bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Saygı, “Biz burada Malatya’nın çok güzel ve eşsiz fırın yemekleri var. Gerek et yemekleri gerek sebze yemeklerimiz var. Öreceğin patlıcan Malatya'da olmazsa olmazımızdır. Urfa gibi Malatya’nın da patlıcanı, fırın ve ev yemekleri olmazsa olmazımızdır. Bu vesile ile Malatyamız tarihi ile kültürü ile sanatı ile halk oyunları ile yemeği ile eşsiz ve nadide bir şehrimizdir” ifadelerini kullandı. 

Malatya'nın cağ kebabı daha farklı 
Saygı, genelde Erzurum'da meşhur olan cağ kebabının Malatya usulünün de bölgede yoğun olarak tüketildiğini kaydetti. Malatya'daki cağ kebabının hem odun ateşinde hem de yarım gün süre ile pişirmesi ile daha farklı ve lezzetli olduğunu söyleyen Saygı, "En az 15 çeşit yöresel yemek çıkartıyoruz. Mesela çağ kebabı yalnız Malatya’ya has olan bir yemektir. Erzurum ve Hatay’da da var, ama onlar 15 dakika içeride bekletiyor, biz ise 12 saatte pişiriyoruz. İçinde kuzu eti olan, parça et ile pişen bir yemeğimiz ve bunun sebzeli olanı da var. Altı patlıcan, domates, biber gibi ama o sebze etten daha lezzetli oluyor" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
RamazanYemeklerMalatya
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