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Malatya'da kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. 

Malatya'da kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. 

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:31
Malatya'da kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Paşaköşkü Mahallesi kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Andaç Berktaş yönetimindeki 44 BE 684 plakalı otomobil ile Zafer İnönü Pekcan yönetimindeki 34 PV 1644 minibüs ve Kürşat Özhan idaresindeki 44 AB 389 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada, Kürşat Özhan, Fatma Çelik, Özge Bektaş, Meleksu Bektaş, Şirin Abay, Rüzgar Zeynep Abay ile Yunus Emre Durgun yaralandı. 
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

busabahmalatya.com

İHA

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