Malatya'da bin 771 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı   

Ülkemiz karayolu ağında 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2’si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yaya. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76'sının erkek, yüzde 24’ünün kadın, yaralananların ise yüzde 68,9'unun erkek, yüzde 31,1'inin kadın olduğu görüldü.

SÜRÜCÜ KUSURLARI YÜZDE 89,9 İLE İLK SIRADA

Türkiye’de 2017 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 325 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,9'unun sürücü, yüzde 8,5'inin yaya, yüzde 0,7'sinin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü.

KAZALARIN YÜZDE 67,4’Ü GÜNDÜZ YAŞANDI

Ülkemiz karayolu ağında meydana gelen 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 67,4'ü gündüz, yüzde 30’u gece ve yüzde 2,6’sı alacakaranlıkta oldu.

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