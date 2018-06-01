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Malatya'da 126 Sungurlu Var

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü ADNKS göre, Türkiye'de yaşayan Sungurluların nüfusu açıklandı. Türkiye'de sayı 243 bin 247 iken, Malatya'da ise 126.

Malatya'da 126 Sungurlu Var

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü ADNKS göre, Türkiye'de yaşayan Sungurluların nüfusu açıklandı. Türkiye'de sayı 243 bin 247 iken, Malatya'da ise 126.

01 Haziran 2018 Cuma 11:46
Malatya'da 126 Sungurlu Var

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), göre Türkiye’de yaşayan Sungurluların nüfusu 243 bin 247 olarak açıklandı. 
Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu’da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi: 
'Ankara’da 125 bin 873, İstanbul’da 40 bin 180 Sungurlulu var' 
ADNKS sonuçlarına göre, 2016 yılında Türkiye'de yaşayan Sungurluların sayısı 240 bin 484 iken, 2017 itibariyle 2 bin 763 kişi artarak 243 bin 247 kişi oldu. 
Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 243 bin 247 kişinin, 46 bin 331 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 196 bin 916’sının ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi. 

Sungurluların (Sungurlu nüfusuna kayıtlı olanların) çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk altı il (Çorum hariç) sırasıyla Ankara 125 bin 873 kişi, İstanbul 40 bin 180 kişi, Antalya 4 bin 189 kişi, İzmir 3 bin 551 kişi, Kırıkkale 2 bin 436 kişi ve Bursa bin 592 kişi oldu. 
Türkiye’de yaşayan Çorumlu sayısı ise 2017 yılında 1 milyon 279 bin 101 kişi olduğu tespit edildi. 

'Diğer İllerde Yaşayan Sungurlulular' 
Adana: 250, Adıyaman: 59, Afyonkarahisar: 177, Ağrı: 111, Aksaray: 141, Amasya: 441, Ankara: 125873, Antalya: 4 bin 189, Ardahan: 32, Artvin: 37, Aydın: 923, Balıkesir: 721, Bartın: 100, Batman: 84, Bayburt: 34, Bilecik: 205, Bingöl: 73, Bitlis: 94, Bolu: 383, Burdur: 86, Bursa: bin 592, Çanakkale: 352, Çankırı: 519, Çorum: 46 bin 331, Denizli: 281, Diyarbakır: 222, Düzce: 325, Edirne:207, Elazığ: 133, Erzincan: 124, Erzurum: 141, Eskişehir: 700, Gaziantep: 208, Giresun: 125, Gümüşhane: 67, Hakkari: 104, Hatay: 207, Iğdır: 64, Isparta: 259, İstanbul: 40 bin 180, İzmir: 3 bin 551, Kahramanmaraş: 78, Karabük: 227, Karaman: 42, Kars: 78, Kastamonu: 318, Kayseri: 363, Kilis: 29, Kırıkkale: 2 bin 436, Kırklareli: 316, Kırşehir: 196, Kocaeli: bin 834, Konya: 733, Kütahya: 149, Malatya: 126, Manisa: 375, Mardin: 86, Mersin: 544, Muğla: 877, Muş: 70, Nevşehir: 93, Niğde: 100, Ordu: 146, Osmaniye: 18, Rize: 46, Sakarya: 387, Samsun: 682, Şanlıurfa: 174, Siirt: 84, Sinop: 98, Şırnak: 161, Sivas: 217, Tekirdağ: 819, Tokat: 351, Trabzon: 182, Tunceli: 82, Uşak: 70, Van: 152, Yalova: 202, Yozgat: 376, Zonguldak: 225. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSungurlularTÜİKNüfus
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