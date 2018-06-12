Malatya bayrama hazır

Açıklamada şunlar aktarıldı:
''Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.''
Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvurulabilecek:
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
“155 Polis İmdat
212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü
336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği
324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü
212 55 00212 55 08 Santral
156 Jandarma İmdat
341 03 10’dan 12’ye kadar Santral
341 03 24 Santral
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Malatya İl Müdürlüğü:
377 10 00 Santral
321 16 08 Zabıta Amirliği
377 18 55 Daire Başkanlığı ve 153
322 79 98 ve 110 İtfaiye
237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye
336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye
377 74 44 MASKİ
336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri
377 53 00 Santral
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
324 83 92 Santral
3245603 3245604 3245605 – 3245606 – 3245607Santral
Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
211 80 19 Santral
Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Santral
Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü: 212 10 10 Santral
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HABER MERKEZİ