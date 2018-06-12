Malatya bayrama hazır

Açıklamada şunlar aktarıldı:

''Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Devlet Hastanesi (Erişkin Acil Servisinde) ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü (Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde) yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır.''

Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvurulabilecek:

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

“155 Polis İmdat

212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00212 55 08 Santral

156 Jandarma İmdat

341 03 10’dan 12’ye kadar Santral

341 03 24 Santral

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Malatya İl Müdürlüğü:

377 10 00 Santral

321 16 08 Zabıta Amirliği

377 18 55 Daire Başkanlığı ve 153

322 79 98 ve 110 İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

377 74 44 MASKİ

336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri

377 53 00 Santral

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

324 83 92 Santral

3245603 3245604 3245605 – 3245606 – 3245607Santral

Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

211 80 19 Santral

Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Santral

Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü: 212 10 10 Santral

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