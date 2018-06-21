Malatya 28 derece

Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat artması beklenmektedir.Rüzgarların güneybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sağanak yağışların yer yer kuvvetli ve dolu şeklinde olabileceği tahmin edildiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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