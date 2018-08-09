MAFSAD’TAN DOĞU GEZİSİ

21-25 Ağustos 2018 tarihlerinde (Kurban Bayramı’nda) gerçekleştirilecek ve 5 gün sürecek olan gezi hakkında bilgi veren MAFSAD Başkan Yardımcısı ve Gezi Organizatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada MAFSAD üyelerinin ve misafirlerinin katılabileceği bir doğu gezisi organize ettiklerini ve gezi kapsamında Bingöl, Bitlis, Van, Kars ve Erzurum’daki tarihi ve turistik yerlerin gezileceğini söyledi.

Gezinin kar amaçlı olmadığını ve Ülkemize ait değerleri yerinde görüp tanımayı amaçlayan bir gezi olduğunu söyleyen Konuk, Solhan’daki ünlü Yüzen Adalar, Güroymak Kaplıcaları, Bitlis Kalesi, Tatvan, Nemrut Krater Gölü, Ahlat Baston Atölyesi, Selçuklu Mezarlığı ve Kümbetleri, Van Gölü, Akdamar Adası ve Kilisesi, Van, Muradiye Şelalesi, İshakpaşa Sarayı, Kars Merkez, Ani Harabeleri, Erzurum Merkezde Çifte Minare, Yakutiye Medresesi, Rüstem Paşa Kervansarayı gibi yerlerin gezileceğini sözlerine ekledi.

Kontenjanın sınırlı olduğu bu güzel gezi hakkında bilgi almak isteyenlerin 0 505 759 5213 numaralı telefonu arayabilecekleri de ifade edildi. (Bülten)