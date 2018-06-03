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Kuvvetli yağışlar trafiği aksattı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel suları Malatya-Kayseri Karayolunda trafikte aksamalara neden oldu. 

Kuvvetli yağışlar trafiği aksattı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel suları Malatya-Kayseri Karayolunda trafikte aksamalara neden oldu. 

03 Haziran 2018 Pazar 14:36
Kuvvetli yağışlar trafiği aksattı

Gürün’de karayolu etkileyen sel suları ulaşımda aksamalara neden oldu. Bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede yağış yer yer etkisini sürdürüyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSivasYağışTrafik
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