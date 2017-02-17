Hemen herkesin mutlaka bir-iki defa uğramış olduğu kuru temizlemeler, 20 yıl önce nasılsa şimdi de aynı şekilde işlerini gerçekleştiriyorlar. Giderler açısından farklılıklar yaşansa da özellikle bahar ve yaz aylarında kuru temizlemelerde işler daha iyi oluyor.

İŞLERİMİZ HEP SABİT

Bu anlamda bazı ifadelerde bulunan kuru temizlemeci Murat Gürsoy, “Kuru temizlemede işlerimiz güzel. Bizim işlerimiz hep sabit. Potansiyelimiz hep aynı. Kışın işlerimiz durgun. Yazın ya da bahar aylarında işlerimiz çok iyi olur. Geçiş dönemi çünkü. 20 yıl önce de işimiz aynıydı, şimdi de aynı. Ama şimdi tek bir sorun var, 20 yıl önce eleman çalıştırma imkanımız varken, şimdi eleman çalıştıramıyoruz. İşimiz aynı, potansiyelimiz aynı ama artık giderlerimiz o kadar fazlalaştı ki… Giderler çok fazlalaştı ve eleman çalıştıramıyoruz” ifadelerinde bulundu.

CEKET BİZİM ANA MADDEMİZ

Kuru temizlemeye en çok getirilen kıyafetler ile ilgili de konuşan Gürsoy, “Kuru temizlemeye en çok ceket getiriliyor. Bizim ana maddemiz de cekettir zaten. Neden? Çünkü insanlar gömleğini, pantolonunu evde temizleyebiliyor. Ama takımlarını, ceketlerini evde temizleme imkanı pek bulamıyor; yıkanınca bozuluyor. Onun için bize geliyor ceketler çoğunlukla. Ceket, mont, palto, battaniye, yorgan, gömlek, pantolon, hemen her şeyi temizliyoruz” ifadelerine yer verdi.

3-4 YILDA BİR DAĞITIYORUZ

Kuru temizlemelerde çok fazla kıyafet unutulduğunu söyleyen Gürsoy, “Kuru temizlemeye getirip burada unutan da çok oluyor. Mesela biz 3-4 yılda bir bu unutulan kıyafetleri vs. alıp dağıtıyoruz. Kimse gelip almıyor çünkü” diye konuştu.

TÜRKAN YILDIZ