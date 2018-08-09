Kurbanlık alım satımında sahte paraya dikkat!

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği İhsan Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı dün ziyaret etti. Burada bir basın açıklaması yaparak yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hem esnaf hem de vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramıyla ilgili Hayvan Pazarı’nda bulunduklarını belirten Başkan Akın, şu anda Hayvan Pazarı’nda çok fazla satış olmadığını söyledi.

“GEÇEN YIL YAŞANAN BAZI SIKINTILAR VARDI”

Kurbanlık fiyatlarındaki artışa değinen Başkan Akın, “Şu anda Hayvan Pazarı’nda çok fazla bir canlılık yok. Bayrama yaklaşık 2 hafta kadar bir süre var. Bu süre içerisinde hem yetiştiricilerimizi ziyaret ediyoruz hem de Hayvan Pazarı’ndaki eksikliklerle alakalı yetkililerle görüşüyoruz ve eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Geçen yıl yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Sulaklarda bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıların birçoğu bu yıl çözüldü. Kurbanlık fiyatlarına bakıldığında geçen yıla oranla yüzde 25 dolaylarında bir artış var. Satışlarda çok fazla bir canlılık yok. Ama bayrama 1-2 gün kala kurbanlık satışlarında mutlaka artışlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞLARI DEVLET KURUMLARINA YAPIN!

Kurban alacak vatandaşlar ve kurban satıcılarını sahte para, çek ve senet yönünden uyaran Başkan Akın, “Biz burada satışlarla alakalı gerek kurban kesecek olanlara gerekse kurbanlık satan arkadaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Sahte para, çek, senet gibi işlerde dikkat etsinler. Mutlaka bunları kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca kurban alacak olan vatandaşlarımız mutlaka küpeli hayvan alsınlar. Hayvanın aşılı ve sevkli olmasına ve hastalıklı olmamasına dikkat etsinler. Çünkü yılda bir defa dini vecibemiz olan kurban kesimini yerine getiriyoruz. Yapacağımız işleri düzgün yaparsak bunun hayır ve hasenatını görürüz. Bağışlar noktasında da en güvenilir devlet kurumlarına bağışlarımızı yapalım. Bilmediğimiz, inanmadığımız, geçmişte bu işleri suiistimal eden dernek, vakıflara dikkat etmemiz gerekiyor. Devletin kurumlarına bağış yaparsak bağışların en azından nereye gittiğini iyi biliriz” şeklinde konuştu.

PAZARA KURBANLIK GETİRECEĞİZ

Satıcı Ali Tunç ise, kurban satışlarında bir durgunluk olduğunu kaydederek, “Kurbanlık fiyatlarında yüzde 25 dolaylarında artış var. Önümüzdeki günlerde kurbanlıkların satılacağını düşünüyoruz. Pazara daha çok kurbanlık getireceğiz” dedi.