Kulak enfeksiyonuna karşı etkili 3 yöntem

Yaz aylarının en yaygın olan hastalığı kulak enfeksiyonu. 10 hastadan 7’sinin şikayetçi olduğu bu hastalık için neler yapılmalı? Dış kulak enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, kış aylarında sık karşılaşılan orta kulak enfeksiyonunun yazın yerini çoğunlukla dış kulak enfeksiyonuna bıraktığını ifade etti.

Çok şiddetli kulak ağrısına yol açan, özellikle de geceyi kabusa çeviren bir hastalık dış kulak enfeksiyonunun hastalığın başlangıç evresinde yaşanan kulak tıkanıklığı ve hafif ağrıyı geçirmek için kulak çöpü kullanılabildiğini belirten Dr. Kılavuz, deniz veya havuz sonrası kulakta tıkanıklık ve hafif ağrıyla başlangıç evresinde olan bu enfeksiyonlarda yapılan genel yanlış, kulak kanalının kulak çöpüyle karıştırılması olduğunu söyledi.

DIŞ KULAK ENFEKSİYONLARINA DAVETİYE ÇIKARABİLİYOR

Dr. Kılavuz, şunları kaydetti:

“Henüz iltihabi sürecin başlangıcında yapılan bu hata, tablonun çok daha hızlı ilerlemesine neden olabilir. Bu evrede kulak asla kurcalanmamalı, yıkamaya çalışılmamalı ve ilk fırsatta bir KBB uzmanına başvurulmalıdır. Deniz ve özellikle havuz suyunun içindeki mikroplar başlı başına bu bölgede enfeksiyona yol açabilirken, havuz suyu mikrop açısından temiz olsa dahi yüksek pH değerine sahip olduğundan dış kulak kanalındaki düşük pH oranını bozup mikropların bu bölgede yerleşip üreyebilmelerine zemin hazırlayabiliyor. Bunun yanı sıra kulak kanalında sıkışan ve doğru temizlenmeyen kulak kirleri de, kulak çöpüyle kulakların karıştırılarak oradaki hassas cilt tabakasının zedelenmesine yol açarak dış kulak enfeksiyonlarına davetiye çıkarabiliyor.”

TIKAÇLA KULAKLAR MUTLAKA ÇOK İYİ KORUNMALI

Banyo yaparken kulakların tıkanması gerektiğini dile getiren Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, “Yaz döneminde dış kulak kanalı girişinden kulak zarına kadar olan ve dış kulak diye tabir edilen bölgenin enfeksiyonlarını sıklıkla görmekteyiz. Dış kulak kanalı, kıkırdak ve kemikten oluşan bir boruyu döşeyen çok ince bir cilt tabakasından oluşur. Bu bölge kulak kiri olarak bilinen serumen salgısı, mikroskobik düzeyde olan içten dışa dokusal hareket ve düşük pH gibi mekanizmalar sayesinde mikroplarla mücadele ederek enfeksiyonlardan korunur. Bu mekanizmalardan herhangi birinin aksaması durumunda dış kulak enfeksiyonları meydana gelir. Bu hastaların, dış kulak yolunun yapısı ve salgıların cinsinin değişmesinden dolayı daha dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Tedavi sürecinde havuza/ denize girilmemeli ya da silikon tıkaçla kulaklar mutlaka çok iyi korunmalı. Banyo yaparken de kulakların tıkanmasına özen gösterilmeli” şeklinde konuştu.

KURULAMAYI İHMAL ETMEYİN

Hastalığa karşı etkili 3 yöntemi de açıklayan Dr. Ahmet Erdem Kılavuz,”Yaz tatilinde kulak sağlığı için özellikle havuza girerken silikon kulak tıkaçları ya da sıkı boneler kullanın. Kulağınızın nemli kalmamasına dikkat edin, düzgünce kurulamayı ihmal etmeyin. Kulakta tıkanıklık gibi durumlarda kesinlikle kulak çöpü kullanmayın. Hemen Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurun” dedi.