Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96142
ALTIN
211.838
DOLAR
5.4316
STERLİN
6.9858
EURO
6.2963

Kulak enfeksiyonuna karşı etkili 3 yöntem

Yaz ayının en yaygın hastalığı olan kulak enfeksiyonu hakkında 3 etkili yöntemi açıklayan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, “Yaz tatilinde kulak sağlığı için özellikle havuza girerken silikon kulak tıkaçları ya da sıkı boneler kullanın. Kulağınızın nemli kalmamasına dikkat edin, düzgünce kurulamayı ihmal etmeyin. Kulakta tıkanıklık gibi durumlarda kesinlikle kulak çöpü kullanmayın” dedi.

Kulak enfeksiyonuna karşı etkili 3 yöntem

Yaz ayının en yaygın hastalığı olan kulak enfeksiyonu hakkında 3 etkili yöntemi açıklayan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, “Yaz tatilinde kulak sağlığı için özellikle havuza girerken silikon kulak tıkaçları ya da sıkı boneler kullanın. Kulağınızın nemli kalmamasına dikkat edin, düzgünce kurulamayı ihmal etmeyin. Kulakta tıkanıklık gibi durumlarda kesinlikle kulak çöpü kullanmayın” dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
Kulak enfeksiyonuna karşı etkili 3 yöntem

Yaz aylarının en yaygın olan hastalığı kulak enfeksiyonu. 10 hastadan 7’sinin şikayetçi olduğu bu hastalık için neler yapılmalı? Dış kulak enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, kış aylarında sık karşılaşılan orta kulak enfeksiyonunun yazın yerini çoğunlukla dış kulak enfeksiyonuna bıraktığını ifade etti.

Çok şiddetli kulak ağrısına yol açan, özellikle de geceyi kabusa çeviren bir hastalık dış kulak enfeksiyonunun hastalığın başlangıç evresinde yaşanan kulak tıkanıklığı ve hafif ağrıyı geçirmek için kulak çöpü kullanılabildiğini belirten Dr. Kılavuz, deniz veya havuz sonrası kulakta tıkanıklık ve hafif ağrıyla başlangıç evresinde olan bu enfeksiyonlarda yapılan genel yanlış, kulak kanalının kulak çöpüyle karıştırılması olduğunu söyledi.

DIŞ KULAK ENFEKSİYONLARINA DAVETİYE ÇIKARABİLİYOR

Dr. Kılavuz, şunları kaydetti:

“Henüz iltihabi sürecin başlangıcında yapılan bu hata, tablonun çok daha hızlı ilerlemesine neden olabilir. Bu evrede kulak asla kurcalanmamalı, yıkamaya çalışılmamalı ve ilk fırsatta bir KBB uzmanına başvurulmalıdır. Deniz ve özellikle havuz suyunun içindeki mikroplar başlı başına bu bölgede enfeksiyona yol açabilirken, havuz suyu mikrop açısından temiz olsa dahi yüksek pH değerine sahip olduğundan dış kulak kanalındaki düşük pH oranını bozup mikropların bu bölgede yerleşip üreyebilmelerine zemin hazırlayabiliyor. Bunun yanı sıra kulak kanalında sıkışan ve doğru temizlenmeyen kulak kirleri de, kulak çöpüyle kulakların karıştırılarak oradaki hassas cilt tabakasının zedelenmesine yol açarak dış kulak enfeksiyonlarına davetiye çıkarabiliyor.”

TIKAÇLA KULAKLAR MUTLAKA ÇOK İYİ KORUNMALI

Banyo yaparken kulakların tıkanması gerektiğini dile getiren Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, “Yaz döneminde dış kulak kanalı girişinden kulak zarına kadar olan ve dış kulak diye tabir edilen bölgenin enfeksiyonlarını sıklıkla görmekteyiz. Dış kulak kanalı, kıkırdak ve kemikten oluşan bir boruyu döşeyen çok ince bir cilt tabakasından oluşur. Bu bölge kulak kiri olarak bilinen serumen salgısı, mikroskobik düzeyde olan içten dışa dokusal hareket ve düşük pH gibi mekanizmalar sayesinde mikroplarla mücadele ederek enfeksiyonlardan korunur. Bu mekanizmalardan herhangi birinin aksaması durumunda dış kulak enfeksiyonları meydana gelir. Bu hastaların, dış kulak yolunun yapısı ve salgıların cinsinin değişmesinden dolayı daha dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Tedavi sürecinde havuza/ denize girilmemeli ya da silikon tıkaçla kulaklar mutlaka çok iyi korunmalı. Banyo yaparken de kulakların tıkanmasına özen gösterilmeli” şeklinde konuştu.

KURULAMAYI İHMAL ETMEYİN

Hastalığa karşı etkili 3 yöntemi de açıklayan Dr. Ahmet Erdem Kılavuz,”Yaz tatilinde kulak sağlığı için özellikle havuza girerken silikon kulak tıkaçları ya da sıkı boneler kullanın. Kulağınızın nemli kalmamasına dikkat edin, düzgünce kurulamayı ihmal etmeyin. Kulakta tıkanıklık gibi durumlarda kesinlikle kulak çöpü kullanmayın. Hemen Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurun” dedi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KulakEnfeksiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İshale dikkat!
İshale dikkat!
BÖCEKLERİ ÖLDÜRMEYİN, UZAKLAŞTIRIN
BÖCEKLERİ ÖLDÜRMEYİN, UZAKLAŞTIRIN
KENGER SAKIZI VE FAYDALARI
KENGER SAKIZI VE FAYDALARI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim