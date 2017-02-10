Öğrencilere bu davranışlarından dolayı teşekkür eden vatandaşlar, bu durumun büyükler olarak kendilerini mahcup ettiğini söylediler.

Malatya’da bir özel okul öğrencilerinin Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı’ndaki çam ağaçlarına yaptığı rengarenk kuş evleri, vatandaşların dikkatinden kaçmıyor. Öğrencilerin bu düşüncesi hayvan severlerin takdirini toplarken, birçok vatandaş ise küçüklerin bu büyük davranışının herkese örnek olmasını istediler.

ÖĞRENCİLERİ KUTLUYORUM

Hayvanlara yardımcı olunması gerektiğini söyleyen Melek Tutar isimli vatandaş, “Bizler vatandaş olarak hayvanlara karşı insanlık vazifemizi yerine getiremiyoruz. Ancak küçükler, büyük düşünerek bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirmişler. Ben bu evleri yapan tüm öğrencileri kutluyor, oları bu evleri yapmak için teşvik eden büyüklere de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu da bizlere bir örnek olmalı. Kış aylarının bu soğuk günlerinde bizler nasıl sıcak bir yer arıyorsak hayvanlar da bizler gibi sıcak bir yer, karınlarını doyuracak yiyecekler arıyorlar. Bizler elimizden geldiği kadarıyla hayvan dostlarımıza yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

BİZLERİ MAHCUP ETTİLER

Öğrencileri bu davranıştan dolayı kutlayan Sedat Arslan isimli vatandaş ise, “Küçüklerin bu düşüncesi işin gerçeği bizleri mahcup etti. biz büyükler onlar kadar düşünemedik. Küçükler kuşlar için kutulardan evler yaparak, şehrin merkezinden uzak olan bu yere getirebiliyorlarsa bizler de bunu hayli hayli yapabiliriz. Onlara yiyecekler de getirebiliriz. Ben küçüklere bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL