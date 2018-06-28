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Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü TIR'ı devirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı TIR devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü TIR'ı devirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı TIR devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:31
Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü TIR'ı devirdi

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet A. idaresindeki 44 AD 277 plakalı TIR’ın sürücüsü Mehmet A., Gölbaşı ilçesine 18 kilometre kala yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevra sonucu TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR, daha sonra yol kenarına yan yattı. Meydana gelen kazada TIR sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTırKazaYaralı
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