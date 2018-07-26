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Kızılay kurban bağış bedelini açıkladı

Vekaletle kurban kesimi yapan Türk Kızılayı tarafından kurban bağışı bedelleri açıklandı. Kızılay’ın yurt içinde kurban bağışı bedeli 750,00 TL, yurt dışında ise 590,00 TL olarak belirlendi.

Kızılay kurban bağış bedelini açıkladı

Vekaletle kurban kesimi yapan Türk Kızılayı tarafından kurban bağışı bedelleri açıklandı. Kızılay’ın yurt içinde kurban bağışı bedeli 750,00 TL, yurt dışında ise 590,00 TL olarak belirlendi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
Kızılay kurban bağış bedelini açıkladı

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın bu yıl için kurban bağışı bedellerinin 750,00 TL, yurt dışında ise 590,00 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Yalçın, “Vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza bu ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda kendilerinin ulaşamayacağı ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirerek bir iyilik ve paylaşma şölenine de dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

İYİLİK VE PAYLAŞMA ŞÖLENİ

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, “Bu yıl 150. yılını kutlayan Türk Kızılayı vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında, ibadetlerini yerine getiren vatandaşların, uzak coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirmelerine ve bayramın "iyilik ve paylaşma şölenine" dönüşmesine yardımcı olmaktalar. Bağışlar Malatya Şube Başkanlığı tarafından Belediye Meydanında kurulan stantta bankalardaki Kızılay bağış hesaplarına, Türk Kızılayı şubeleri, PTT şubelerindeki Kızılay pota çeki hesabına,168 Ücretsiz Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak ve yine kabul edilmektedir. Bu yıl 05385093199 ve 0532 6681089 no.lu telefonlar aracılığı ile tarafımıza ulaşan bağışçılar içinde bir kolaylık olması açısından verdikleri adrese gidilerek makbuz karşılığı bağışlarını almayı ve böylelikle bağışları da kolaylaştırmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KIZILAYKurban Bağış Bedeli
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