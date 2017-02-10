Yeni Sanayi Sitesi’nde bazı esnafların ısınmak için kimyasal madde yakmaları tepkilere neden oldu. Kimyasal atıkların yakıldığı sitede, tamamen bir bulanık ve kokulu bir hava tabakası oluşurken, bu kirlilikten rahatsız olan esnaflar ise BUSABAH’a konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Hava kirliliğinden dolayı rahatsız olduğunu dile getiren esnaflardan Mustafa Mutlu, buna duyarsız kalınmasından yakındı.

PETROL ATIKLARI YAKILIYOR

Sanayi bölgesinde yoğun bir kirlilik olduğunu belirten Mutlu, “Şimdilik buna duyarsız kalıyoruz ama bu kirlilik yarın bize kanser ve çeşitli hastalıklarla karşımıza çıkacak. Şimdi yaşımız genç ve bunu anlamıyoruz. Bu kirlilik ileride vücudumuzun herhangi bir yerinde bir hasara neden olacak. Sanayide bazı esnaflar petrol atıklarını, yağları yakıyorlar. Özellikle bu atıklar Aşağı Sanayi dediğimiz bölgede bu yöntemle ısınma problemlerini gidermeye çalışıyorlar. Eğer Malatya’nın yüksek bir yerinden Yeni Sanayi Sitesi’nin yer aldığı yere bakılırsa ne demek istediğim anlaşılır. Yoğun bir kirlilik var. Kirlilikle ilgili Çevre İl Müdürlüğü mü ilgilenir, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü mü ilgilenir yoksa İl Sağlık Müdürlüğü mü ilgilenir bilemiyorum ama bir an önce buna müdahale edilmeli” diye konuştu.

DERDİMİZ, ÇEVREMİZİN TERTEMİZ OLMASI

Yetkililerden kimyasal atık yakanlar için tedbir almasını isteyen Mutlu, “Ben temiz bir hava olmasını istiyorum. Biz bunu yıllarca dile getirdik ama hiçbir sonuç elde edemedik. Sanayide bir denetim yapılsa kötü mü olur? Esnaflara ceza yazılmasın ama sadece uyarılsın. Derdimiz çevremizin tertemiz olması. Kimyasalla ilgili hiçbir şey sobalarda yakılmasın. Birbirimizi uyarmalıyız bu konuda. Kapalı alanda sigara içe yasağı ne kadar yerinde bir karar ve bu da başarılı oldu. Çevresel bu tür problemlere de önlemler alınarak başarılı olmasını istiyorum. Yeter ki yetkililer bir yaptırım uygulasınlar” şeklinde konuştu.

ÖNLEM ALINMALI

Yetkililerden kimyasal atık yakılmaması konusunda önlem almasını isteyen Nazım Kibar isimli esnaf ise, “Atık maddeleri çok yakıyorlar. Biz bu konuda çok rahatsızız. Ben astım hastasıyım. Nefes almakta zorlanıyorum. İnsanlarımız neden bir başkasını düşünmez anlayamıyorum. Odun, kömür yakmak dururken kimyasal atıkların yakılması ne demek? Hem bizlere zarar veriyorlar hem havaya hem de çevreye. Yetkililerden bir önlem almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL