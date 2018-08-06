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KENGER SAKIZI VE FAYDALARI

Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişen kenger sakızının oluşumu hakkında bilgi veren Arap Özkul, kenger sakızının faydaları hakkında bilgi verdi.

KENGER SAKIZI VE FAYDALARI

Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişen kenger sakızının oluşumu hakkında bilgi veren Arap Özkul, kenger sakızının faydaları hakkında bilgi verdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:38
KENGER SAKIZI VE FAYDALARI

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen kenger sakızı Malatya’da da yapılıyor. 55 yaşındaki Arap Özkul ise kentte kenger sakızını satan isimlerin başında bulunuyor. Özkul, BUSABAH’a kenger sakızını, nasıl yapıldığını ve faydalarını anlattı.

NEREDE YAPILIYOR?

Kenger sakızı Türkiye’nin her yerinde yetiştiğini söyleyen Özkul, “Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bol miktarda bulunuyor. Malatya’da ise Akçadağ’da, Beydağı’nda uğraşıldığı zaman her yerde yetişiyor. Kenger sakızını çoğunlukla uğraşıp yapan kişiler ise Darendeliler, Akçadağlılar, Pütürgeliler, Doğanşehirliler şeklinde” dedi.

KENGER SAKIZININ YAPILIŞI

Arap Özkul, kenger sakızının yapılışına ilişkin şunları söyledi:

“Bol dikenli kenger bitkisinin toprak altında kalan kısmını çaprazlamasına bıçakla kesilir ve üzeri temiz bir taşla kapatılır. Bitkiden akan beyaz renkli süt donduktan sonra da, bol su ile yıkanır ve elde edilen bu sakız çıkartılır.”

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

“30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Kenger sakızının tadı ilk çiğnendiğinde acıdır, sonradan tatlanır ama şeker tadı gibi değil normale döner” diyen Özkul, “Kenger sakızı doğal ilaç olarak da bilinir. Bunun yanı sıra diş ağrılarına iyi gelmesi, patlayan kulak zarının düzelmesi, safra kesesinde taş düşürme, mide ağrısı gibi hastalıklara iyi gelir. Sigara için kişi kenger sakızını çiğnediği zaman sigarayı bir nebze de olsa unutuyor. Talep yazın çok oluyor nedeni ise katkısız, doğal bir ürün olmasıdır” şeklinde bilgiler paylaştı.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Sakız FaydalarıSakızKenger Sakız
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