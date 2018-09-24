Kendini horoz zanneden tavuk

Tavuğunun ateşli bir hastalık geçirdikten sonra horoz gibi ötmeye başladığını dile getiren Gülendam Gül isimli vatandaş, ilk etapta çok şaşırdığını söyledi. Gül, “Bir sabah ben tavukları bıraktım ve tavuğun kanat çırparak öttüğünü gördüm; çok şaşırdım. Sadece tavuğumun horoz gibi parlak tüyleri yok” dedi.

Horoz gibi öten tavuk, görenleri şaşkına çeviriyor. Ateşli bir hastalık geçirdikten sonra kendisini horoz zanneden tavuk, şimdilerde hemcinslerinden farklı davranıyor. Yumurtadan kesildikten sonra tavuğunun her sabah horoz gibi öttüğünü ifade eden Gülendam Gül isimli vatandaş, ilk etapta tavuğunun horoz gibi ötünce şaşırdığını dile getirdi.

HOROZ GİBİ ÖTÜYOR

Yumurtlamayı kestikten sonra tavuğun horoz gibi ötmeye başladığını belirten Gül, “Tavuğumu kendim büyüttüm. Hint tavuğu, yani dövüş tavuğu. Yaklaşık 10 taneydi tavuğum. Ancak hastalıktan dolayı 2’si dışında hepsi öldü. Horoz gibi öten tavuğum da bir süre hastalandı. Bir süre sonra iyileşti. Bir süre yumurtladıktan sonra yumurtlamayı kesti. Bir sabah ben tavukları bıraktım ve tavuğun kanat çırparak öttüğünü gördüm; çok şaşırdım. Acaba horoza mı dönüştü diye de kendi kendime sordum. Çünkü daha önce böyle bir haber izlemiştim. Sadece tavuğumun horoz gibi parlak tüyleri yok” şeklinde konuştu.