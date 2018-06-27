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Kaza sonrası hız kesici set yapıldı

Battalgazi ilçesinde Erdem Dolaş kullandığı bisikletiyle sağa dönüş yaparken Onur Dulkadiroğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölgeye mahallelilerin talebi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 gün sonra hız kesici set yapıldı.

Kaza sonrası hız kesici set yapıldı

Battalgazi ilçesinde Erdem Dolaş kullandığı bisikletiyle sağa dönüş yaparken Onur Dulkadiroğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölgeye mahallelilerin talebi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 gün sonra hız kesici set yapıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:13
Kaza sonrası hız kesici set yapıldı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ise, çarpışma sonucu havada takla atarak yere düşen gence ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ve yanındakiler yaptı. Şoka giren gence su içiren sürücü daha sonra 112 sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün yapılan sağlık muayenesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgeye mahallelilerin talebi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 1 gün sonra hız kesici set yapıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaTestHız Kesici Set
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