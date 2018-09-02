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Kaymakam Büyüknalçacı helallik istedi

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Karacasu Kaymakamlığı’ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı,veda mesajı yayınlayarak helallik istedi. 

Kaymakam Büyüknalçacı helallik istedi

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Karacasu Kaymakamlığı’ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı,veda mesajı yayınlayarak helallik istedi. 

02 Eylül 2018 Pazar 14:59
Kaymakam Büyüknalçacı helallik istedi

Renkli kişiliği, çocuklara olan düşkünlüğü ve Karacasu’da yaptıkları ile halkın içinden biri olan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı veda mesajına “Bugun yayınlanan Resmi Gazete ile ilk göz ağrım Karacasu ilçemizden Malatya ili Yazıhan ilçemize tayinim çıkmıştır. 


Üzerine basarak söylemek isterim ki, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleğime Karacasu’nuzda başlamak benim için hep bir onur oldu. Görevim süresince beni bir kardeşi,evladı,ablası,teyzesi olarak bağrına basan Karacasu’ma teşekkür ediyorum. 
Benim size hizmetle geçirdiğim her dakikam helal olsun. Bir süre daha (15-20 gün) Karacasu’muzda görevdeyim,bu süreçte de ilk dakikalar gibi çalışmaya devam inşallah. Bir süre daha birlikteyiz. 


İlk göz ağrımdan ayrılmak elbette buruk olacak ama mesleğime ‘Vatanımın her bir köşesinde layıkı ile çalışmaya’ talip olarak başladım, Allah bundan sonraki süreçte mahcup etmesin.  Hakkınızı helal edin” ifadelerine yer verdi. 

İHA

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