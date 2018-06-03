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Kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'da kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

Kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'da kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

03 Haziran 2018 Pazar 15:55
Kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Çevreyolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.B.T. yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyon iddiaya göre tali yoldan aniden önüne çıkan Ramazan Köroğlu idaresindeki 34 GD 6728 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun önüne katıp sürüklediği otomobildeki sürücü Köroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaYaralı
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