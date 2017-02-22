Malatya Berberler ve Kuaförler Odasının organizasyonuyla düzenlenen “Kalıcı Makyaj ve Saç Simülasyonu” konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen programa Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Aksaray Berberler Oda Başkanı Mehmet Doğan, Ankara Kadın Kuaförler Oda Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara Dikmen Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Köksal Özcan, Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci ile kadın ve erkek kuaförler katıldı.

Açılışta ilk konuşmayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Dünyanın en eski mesleğinin kuaförlük olduğunu belirten Başkan Gürkan, çünkü insanların güzelleşmek, gençleşmek isteği olgusunun insanlığın varoluşundan itibaren hep var olduğunu söyledi.

İNSANLARI GÜZELLEŞTİREN BİR MESLEK

Kuaförlere güzel bir meslek icra ettiklerini kaydeden Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

“Bununla ilgili gerek bakım gerek güzelleşme anlamında insanların gençleşme ve güzel görünme çalışmaları yapılmaktadır. Sizin mesleğiniz de insanları güzelleştiren bir meslektir. Güzel bir meslek icra ediyorsunuz. Bu mesleğin size de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu mesleği icra edip evlerinize ekmeğinizi götürürken o helal kazancınızın mutluluğunu, hazzını yaşarken aynı zamanda insanların mutlu ederek evlerine, iş yerlerine göndermenin hazzını da yaşıyorsunuz. Böyle bir programı organizasyonu düzenleyen Ramazan Toptaş adı teşekkür ediyorum. Hakikaten Oda olarak ve yönetim kurulundaki arkadaşlar olarak çok aktif çalışma içerisindeler. Zaman zaman hizmet içi eğitim faaliyetleri anlamında düzenledikleri bu tür faaliyetleri Malatya bölgesinde organize etmeleri hem de Türkiye genelinde Malatya'nın tanıtımı açısından önemli bir kazanımdır. Çünkü eğitim etkileşimi aldığımız yeni uygulamaları yeni teknikleri yeni metotları birbirimize arttıracağız. Aynı zamanda öğretirken de öğrenmiş olacağız.”

Daha sonra söz alan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise göreve geldiklerinde bugüne kadar kuaför ve berberlere yönelik yaptıkları çalışmaların çıtasını yüksekte tutacaklarını ifade ettiklerini belirterek, her geçen gün de bu çıtayı yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

EKSİKLERİMİZİ TESPİT ETTİK

“Bildiğiniz gibi gerçekleştirdiğimiz eğitimler, seminerler devam ediyor” diyen Başkan Toptaş, “Bir yandan eğitim çalışmalarıyla sizlere destek verirken diğer yandan meslektaşlarımızın ulusal ve uluslararası alanlarda ilimizi temsil ederek başarılara imza atıyorlar. Bu yıl da özel bir firma tarafından odamıza verilen destek ile kuaför ve berberlere bize böyle bir eğitim programı hazırladık. Daha önce Malatya'da böyle eğitimler görülmemişti. Yönetim ve denetim kurulundaki ekip arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda eksiklerimizi tespit ettik. Meslektaşlarımızın hangi tür eğitime ihtiyacı olduğunu belirledik ve buna göre çalışmalara başladık. Bugünkü saç simülasyonu ve kalıcı makyaj ile ilgili eğitim çalışmamız da bunlardan biridir. Bugün burada salon sahipleri, güzellik uzmanları bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür plaketi takdim etti.

MUTLU SARIGÜL