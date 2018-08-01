Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
193.720
DOLAR
4.9236
STERLİN
6.4656
EURO
5.7521

Kalbiniz için bunlara dikkat!

Kalp-damar hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olarak ilk sırada yer alıyor. Açık kalp ameliyatı olan hastalar, sağlıklarına kavuşsalar da cerrahi sonrası kaliteli yaşam için bazı kurallara uymaları gerekiyor. Prof. Dr. Binali Mavitaş, konuyla ilgili bilgi verdi.

Kalbiniz için bunlara dikkat!

Kalp-damar hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olarak ilk sırada yer alıyor. Açık kalp ameliyatı olan hastalar, sağlıklarına kavuşsalar da cerrahi sonrası kaliteli yaşam için bazı kurallara uymaları gerekiyor. Prof. Dr. Binali Mavitaş, konuyla ilgili bilgi verdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:52
Kalbiniz için bunlara dikkat!

SİGARAYI BIRAKIN

Prof. Dr. Binali Mavitaş, kalp hastalarının mutlaka sigarayı bırakması gerektiğine dikkat çekerek,  “Sigara, genel sağlık durumunu bozan en önemli faktörlerin başında gelir. Hastalık veya ameliyat nedeniyle sigarayı bırakan hastaların iyileşmeye yönelik ilk adımı attığı unutulmamalıdır. Hatta sigarayı bırakmakla kalmayıp, sigara içilen ortamlarda bile bulunulmamalıdır” dedi.

AĞIRLIK KALDIRMAYIN

“Kalp ameliyatından sonra uykusuzluk ve iştahsızlık gibi durumlara rastlanabilir, bu tür değişimlerin özellikle yaşlı hastalarda daha sık ortaya çıkar” diyen Prof. Dr. Binali Mavitaş, “Bu ve benzeri şikayetler, iyileşme döneminin ardından ortadan kalkar. Ancak bu konuda hastaya düşen birtakım görevler vardır. Örneğin; taburcu olduktan sonra hastanın en az altı hafta sırt üstü yatması, bu dönemde ağırlık kaldırmaması gerekir. Ameliyat sonrası yapılan günlük aktiviteler ve yürüyüşler sırasında da kendini yormaması büyük önem taşır. Çünkü kişinin efor kapasitesi zamanla artar” şeklinde konuştu.

BESLENME ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIN

Prof. Dr. Binali Mavitaş, “Kalp ameliyatı geçiren hastaların beslenmesine de dikkat etmek gerekir. Yemekler, az yağlı ve az tuzlu olmalıdır. Kırmızı et yerine, derisi alınmış tavuk, hindi veya balık, ana öğün olarak da kepek ekmeğiyle beraber pirinç, fasulye veya etsiz sebze yemeği tüketilmesi önerilir. Yağsız pişirme yöntemlerinin, yani kızartma yerine haşlama, buğulama, fırın veya ızgara tercih edilmelidir. Etlerin yağlı kısımlarının pişirilmeden çıkarılması, yağsız ya da az yağlı süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi, günde dört-beş kez taze meyve tüketilmesi de dikkat edilecek diğer beslenme kuralları arasında yer alır. Tabi, eğer hastanın diyabet ve hipertansiyon hastalıkları yoksa belirtilen beslenme düzenini iyileşme dönemi olan ilk 2 aydan sonra uygulaması gerekir” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kalp Damar HastalıklarıSigarayı BırakSağlıkBinali MavitaşMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek emzirmek, sevgi bağını güçlendiriyor
Bebek emzirmek, sevgi bağını güçlendiriyor
Mardinli çocuklar Malatya’da misafir edildi
Mardinli çocuklar Malatya’da misafir edildi
6 BİN MISRALIK VATAN AŞKI
6 BİN MISRALIK VATAN AŞKI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim