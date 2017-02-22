Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, meyve ağaçlarının bir numaralı düşmanı erik koşnili yani kabuklu bitle nasıl mücadele edileceğini anlattı. BUSABAH’a konuşarak Erik koşnili hakkında konuşan Başkan Solmaz, Erik koşnili ile mücadelelerinin 2011 yılından bu yana devam ettiğini söyledi.

BÜYÜK ZARARLI

Erik koşnilinin büyük bir zararlı olarak karşılarına çıktığını belirten Başkan Solmaz, “2011 yılından beri ilimizdeki kayısı bahçelerine büyük zarar veren erik koşnili ile mücadele devam ediyoruz. Başta ilçemiz olmak üzere erik koşnilinin zararlarını Battalgazi, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve kısmen de Darende ilçelerimiz de zararlarını görmekte ve bu zararlar azalsa da wrik koşnili büyük bir zararlı olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

2 BİN-3 BİN YUMURTA BULUNABİLİR

Erik koşnilinin Malatya’da Mayıs ayının sonu Haziran ayının başlarında görülebileceğini kaydeden Solmaz, “Yeşilyurt ilçemizdeki çiftçilerimiz erik koşnilinin zararlarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Erik koşnili bilindiği gibi koyu kahverengi veya parlak koyu esmerdir. Mart sonunda havaların ısınmasıyla birlikte gelişmeye başlayan nimfler, nisan sonunda ergin olur. Mayıs ayından itibaren yumurtalar görülmeye başlar. Bir dişi kabuğunun altında 2 bin-3 bin yumurta bulunabilir. İlimizde ise Mayıs sonu veya Haziran başlarında görülebilir. Erik koşnili, beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatıp, dalları kurutmak ve yoğun tatlımsı madde salgılamak suretiyle zarar yapar” şeklinde konuştu.

DALLAR BUDANARAK UZAKLAŞTIRILMALI

“Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunur. En çok eriklerde görülür. Malatya ilinde kayısı ağaçlarında yoğun olarak görülmektedir” diyen Başkan Solmaz, “Erik koşnilinin kış sonu veya ilkbahar başında yoğun olduğu dallar kesilip budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca ağaçların kuvvetli bulundurulması, bakım işlemlerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Erik koşnili ergin döneme geçmeden önce yazlık ilaçlar ile ilaçlama yapılmalıdır. Bahçesinde geçen yıldan kabuklu bit zararı varsa bu çiftçilerin, kışlık yağ ile mücadele yapması daha etkili bir sonuç almasını sağlayacaktır. Bu dönemde ağaçlarımız yapraksız olduğu için ilaç bütün yüzeylere rahatça ulaşacaktır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL