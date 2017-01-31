31 Ocak 2017 Salı

Jandarma ve belediye kurtardı

Kuluncak ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile, belediye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 11:49
Jandarma ve belediye kurtardı

  Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesinden eşi ve 3 çocuğu ile yola çıkan Turgay Mecit, Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesi mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

AİLE KURTARILDI
  Mahsur kalan ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler uzun süren uğraşlar sonrasında karda mahsur kalan otomobile ulaşarak, aileyi kurtardı.

Mahsur kalan Mecit ailesi, kendilerini kurtaran jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti. 

İHA
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