Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir başka minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir başka minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:09
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre Kütahya'dan gelerek Diyarbakır'a seyir halinde olan 23 LF 404 plakalı minibüs, çevre yolu İstasyon kavşağı içerisinde 44 DP 775 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisine sıkışan bazı yaralıların itfaiye tarafından çıkarıldığı kaza da durumu ağır olan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Mehmet Emre (23),Ümit Aydın (20),Mehmet Sıddık Bayhan (35),Ömer Çakan (51),Mustafa Tezcan (43),Ramazan Ecer (34), Hamza İz (45),Cebrail Demir ( 21) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alıntına alındı.

Kaza nediyle trafik bir süre aksarken hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
İŞÇİKazaMinibüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin 800 çağrıdan yüzde 65’i asılsız
Bin 800 çağrıdan yüzde 65’i asılsız
‘Keşke’ projesi ile iki çocuğun daha hayalleri gerçekleşti
‘Keşke’ projesi ile iki çocuğun daha hayalleri gerçekleşti
 Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı
 Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim