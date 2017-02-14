İl Müdür Vekili Macit, kendisinin başkanlığında Gıda ve Yem Şube Müdürü ve Gıda Kontrol görevlileri ile birlikte yaptıkları denetimler hakkında bilgi verirken, “Gerek üretici, gerek tüccar ve gerekse ihracatçılarımız tarafından katma değeri yüksek ürün satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Büyük Şire Pazarında 5996 sayılı kanun kapsamında işyerlerinin teknik ve gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

Vali Toprak da “İlimizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan kayısının tedarik zincirinin geliştirilmesi için kurulan komisyon tarafından yapılan denetimler aralıksız sürdürülecek olup, herkesin kayısımızı, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar daha hijyenik ortamlarda muhafazasını ve sevkiyatını sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Büyük Şire Pazarı’nın hijyen yönünden denetimleri sürdürülürken ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımızda görev alanlarına giren konularda denetim ve kontrollerini devam ettirecek olup, Büyük Şire Pazarı’nda yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

HABER MERKEZİ