İnternet kullanan bireylerin oranı açıklandı



Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 83,8’i evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 80,7 idi.

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında yüzde 82,5 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 44,5’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 79,4’ü mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 78,3’tü.



BİREYLERİN YÜZDE 45,6'SI E-DEVLET HİZMETLERİ KULLANDI

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 45,6 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan-2017 Mart) yüzde 42,4’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 41,7 ile ilk sırayı aldı. (Bülten)