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İlk ameliyatını Malatya'da olmuştu...

Adıyaman’da, doğuştan işitme engelli olan 4 yaşındaki kız çocuğu tamamen duyabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. İlk ameliyatı Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmıştı.

İlk ameliyatını Malatya'da olmuştu...

Adıyaman’da, doğuştan işitme engelli olan 4 yaşındaki kız çocuğu tamamen duyabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. İlk ameliyatı Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmıştı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:27
İlk ameliyatını Malatya'da olmuştu...

Küçük kızın ailesi, çocuklarının ameliyatı için yardım bekliyor. 
Adıyaman’da, ikamet eden Bülent ve Çiler Önemli çiftinin 3 çocuklarından biri olan ve doğuştan işitme engelli 4 yaşındaki Yezda Önemli, 3 yıl önce Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kulaklarından ameliyat edildi. Amerika’dan getirilen ve yüksek maliyette olan cihaz ameliyatla Yezda’ya taktırıldı. Ameliyatla kulağına takılan cihaz sayesinde bir nebzede olsun duyan Yezda, geçen süreyle birlikte duyma oranını kaybetmeye başladı. Yeniden tedavisine başlanan Yezda’nın 2.kez ameliyat olması doktorlar tarafından istenildi. 
İlk ameliyat masraflarını tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin karşıladığını olması gereken 2.ameliyatında sadece yarısının karşılandığını belirten Önemli, çifti devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi. 

İKİNCİ DEFA AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Yezda’nın ikinci kez ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Baba Bülent Önemli, “ Çocuğum doğuştan işitme engelli. İlk ameliyatını devletimizin katkılarıyla Malatya’da gerçekleştirdik. Çocuğum bir süre duydu ama üzerinden zaman geçmesi ve tek kulağa cihaz yerleştirilmesinden dolayı 2.kez ameliyat olunması istenildi. Eğer her iki kulakta da cihaz olsa çocuğum oldukça güzel ve rahat duyacak. İkinci ameliyat masrafı oldukça yüksek ve devletimiz bu ameliyatın sadece yarısını karşılıyor. Bizimde maddi gücümüz yok. Ben yevmiye ile çalışan biriyim ameliyat konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başbakanımız Binali Yıldırım’dan bu konuda yardım istiyoruz. Oldukça çok kötü durumdayız, Allah aşkına kızımızın tedavisi için bize yardım edin” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaAdıyamanIşitme EngelliAmeliyat
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