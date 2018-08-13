İlik nakli bekleyen öğretmene vefa

Öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve komşuları ilik nakli bekleyen öğretmen Perihan Doğandemir’e moral ziyareti yaptı. Bu organizasyonu tertip eden Nedim Ulubaba, “Geçtiğimiz hafta 3 grup yöneticisi ve dernek başkanlarımızla birlikte Kızılay önceliğinde eski Malatya'da kan bağışı organizasyonu yaptık. Rekor derecede kan bağışı oldu. Buradan tüm Malatyalılara teşekkür ederim. Toplanan kanlar inşallah hastalara bir umut ışığı olur” ifadelerinde bulundu.

“HOCAMIZI YALNIZ BIRAKMADIK”

Ulubaba, “Bugün Perihan hocamızı yalnız bırakmadık. Öğrencileri, komşuları ve mesai arkadaşları ile birlikte hocamızın yanındayız. Kök hücresi bağışı konusunda toplumsal farkındalık yaratmanın yanı sıra kan vererek, önce sağlık sloganı ile sadece bir hastayı değil bütün ilik nakli bekleyen hastalara umut olacak. Kan vererek birçok hastaya yeniden yaşama umudu veririz, inşallah onlara bir umut ışığı oluruz. Buradan sosyal medyaya teşekkür ediyorum. Yaptığı yayınlarla birçok hastaya onlarda umut oluyor. Artık kök hücre tedavisinde bağışçı olmak isteyenlere sosyal medya aracılığı ile bilgiler veriyorlar. Perihan öğretmenimize destek olmak için buradayız. İlik nakli bekleyen tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Bizler de burada kan vererek, diğer hastalara da umut olacağını düşünüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“ÇOK DUYGULANDIM VE MORAL KAZANDIM”

İlik nakli bekleyen öğretmen Perihan Doğandemir, “Bugün çok duygulandım ve çok moral kazandım. Bir anda karşımda öğrencilerimi, mesai arkadaşlarımı ve komşularımı görünce çok sevindim, çok mutlu oldum. Buradan Malatyalı hemşerilerime de siz basın mensuplarının aracılığı ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Eskimalatyalı vatandaşlar da ilik nakli bekleyen öğretmen Perihan Doğandemir için bir araya gelerek kan vermişti.